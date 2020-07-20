Kastamonu pastırması coğrafi işaret olarak tescillendi - Son Dakika

Kastamonu pastırması coğrafi işaret olarak tescillendi

Kastamonu pastırması, Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (KESOB) girişimiyle coğrafi işaret olarak tescillendi.

Kastamonu pastırması, Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (KESOB) girişimiyle coğrafi işaret olarak tescillendi.

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KESOB Başkanı Dursun Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, pastırmayla ilgili çalışmalara 2012 yılında başladıklarını söyledi.

Kastamonu pastırmasının tanıtılmasıyla ilgili her fırsatı değerlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Ergin, "2017 yılında Sayın Valimiz Yaşar Karadeniz'in önderliğinde toplandığımızda özellikle bu coğrafi işaretlerle ilgili ürünlerin neler olacağı tespit edildi. Bunun içinde pastırma da vardı. Bizim mücadelemize binaen 'pastırmanın müracaatını Esnaf Odaları Birliği yapsın.' dediler ve süreci başlattık. 2012'de tanıtımına katkı sunmaya başladığımız pastırmayla ilgili coğrafi işaret başvurusunu da 2017 yılında yaptık." dedi.

Süreçle ilgili birçok kurumla iş birliği yaptıklarını belirten Ergin, şunları söyledi:

"Yani gerçekten bütün analizleri düzgün yapılmadıktan sonra bunun onayını almak çok zor. Bunu yaşayarak gördük. Beraber çalıştığımız arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Kastamonu'daki bütün pastırmacılardan numune alarak Ankara'ya gönderdik. Şu an itibarıyla 2012 ile kıyasladığımızda dış pazara Kastamonu'dan pastırma gidiyor. Bu bizi gururlandırıyor ama yeterli değil. Pastırma üretimini daha da geliştirerek bu pazarda daha çok yer almamız gerekiyor."

Kentte pastırmacılık yapan Hakan Korkoroğlu da Kastamonu pastırmasının doğal şartlarda hiçbir fabrikasyon işlem görmeden satışa sunulduğunu söyledi.

Kastamonu pastırmasına coğrafi işaret alınmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Korkoroğlu, "Kastamonu için inşallah iyi olur, çok mutlu olduk. Kastamonu pastırmasının tanınması coğrafi işaretle daha kolay olacaktır." diye konuştu.

Karadeniz, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 15:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu pastırması coğrafi işaret olarak tescillendi - Son Dakika
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