Kastamonu tanıtım günleri misafirlerini bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu tanıtım günleri misafirlerini bekliyor - Son Dakika

Kastamonu tanıtım günleri misafirlerini bekliyor

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kocaeli Valiliği, Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi ve Kocaeli Kastamonulular Derneği iş birliği ile düzenlenen Kastamonu Tanıtım Günleri, misafirlerini bekliyor.

Kastamonu tanıtım günleri misafirlerini bekliyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kocaeli Valiliği, Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi ve Kocaeli Kastamonulular Derneği iş birliği ile düzenlenen Kastamonu Tanıtım Günleri, misafirlerini bekliyor.


Anadolu Kültürü'nün Kocaeli'ye taşındığı İnterteks Fuar Alanı'nda geniş gastronomi ve yöresel ürünlerin yer aldığı Kastamonulu yöresel sanatçıların sahne alacağı tanıtım günleri, sona erecek.


Kastamonu kocaeli'ye taşındı


'Anadolu Kocaeli'de' projesi kapsamında 15 Aralık Pazar günü sona erecek olan Kastamonu tanıtım günleri eğlenceli aktiviteleri ve gerçekleşecek mini konserleriyle ziyaretçilerini bekliyor. Kastamonu'nun yöresel davul zurna ekibinin karşıladığı misafirler, Uluslararası İnterteks Fuar Alanı'na kurulan fuarını gezerken hem eğleniyor hem de güzel bir gün geçiriyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zıpkınla yakalanan dev yayın balığı görenleri şaşırttı
Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan AB'ye "Libya mutabakatı" tepkisi: AB hüküm veremez

Son Dakika Haberleri
23:38 Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
23:36 4 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi - Son Dakika
23:36 Isparta'da otomobil trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
23:36 İstanbul Valiliğinden "Yeni Yıl Yortusu" etkinliği - Son Dakika
23:35 İzmir'de seyir halindeki tır alev aldı - Son Dakika
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Son Dakika
23:04 Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 23:42:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu tanıtım günleri misafirlerini bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]