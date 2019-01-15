Son Dakika Haberleri: Kastamonu ve Çankırı'da Eğitime 'Kar' Engeli

Kastamonu ve Çankırı'da Eğitime 'Kar' Engeli

1 saat önce

KASTAMONU merkez ve Çankırı'da yoğun kar nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Kastamonu ve Çankırı'da Eğitime 'Kar' Engeli, System.String[]
KASTAMONU merkez ve Çankırı'da yoğun kar nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Kastamonu'da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar, kenti beyaza bürüdü.  Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kent merkezi ve bağlı köylerde yarın için okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı.

ÇANKIRI'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Çankırı'da ise akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımda aksamalar meydana gelirken, valilikten yapılan açıklamada, okulların yarın bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski ile buna bağlı muhtemel sağlık vakalarının önüne geçmek maksadıyla Çankırı ili genelinde tüm resmi ve özel okullarımızda yarın eğitime bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli aynı süre içerisinde idari izinli olacaktır." - Kastamonu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:12 Kaynak: DHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu, Kar, Çankırı, Güncel
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