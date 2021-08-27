Üye Girişi
Kastamonulu bisikletçi, selden zarar gören bisikletleri ücretsiz tamir ediyor - Son Dakika

Kastamonulu bisikletçi, selden zarar gören bisikletleri ücretsiz tamir ediyor

27.08.2021 11:07
Kastamonulu bisikletçi, selden zarar gören bisikletleri ücretsiz tamir ediyor, System.String[]

Kastamonu'nun Abana ilçesinde bisiklet tamirciliği yapan Mustafa Yıldırım, selde zarar gören bisikletlerin tamir ve bakımını ücretsiz yapıyor.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde bisiklet tamirciliği yapan Mustafa Yıldırım, selde zarar gören bisikletlerin tamir ve bakımını ücretsiz yapıyor.

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu, can kayıpları yaşandı, iş yerleri ve çok sayıda ev su ve balçık altında kaldı, bazı binalar da yıkıldı.

Selde çok sayıda araç ve bisiklet zarar görürken, bazıları denize kadar sürüklendi. Bozkurt ve Abana ilçelerinde iş yeri bulunan Mustafa Yıldırım'ın Bozkurt'taki 150 bisikleti ise sel sularına kapıldı.

Abana'daki iş yerinde selden zarar gören bisikletlerin tamir ve bakımını yapan Yıldırım, bunun için ücret kabul etmiyor.

Yıldırım, AA muhabirine, 6 yıl önce İstanbul'dan köyüne döndüğünü söyledi.

Abana'da bir bisikletçi açtığını belirten Yıldırım, "Daha sonra biraz daha büyümem gerektiğini düşünerek Bozkurt'a daha büyük bir dükkan açtım. Bölgeye hizmet etme olanağım oldu. Bu da beni çok mutlu ediyordu. Bu olaylar olunca sadece Abana kaldı." dedi.

Selin yaşandığı gün Bozkurt'taki iş yerini açmadığını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Evim Abana'da, normalde her gün Bozkurt'a gider bisiklet mağazamı açarım. O gün çok fazla yağmur yağdığı ve yağmurda da fazla müşteri gelmeyeceği için oraya gitme gereği duymadım. 'Bugün de kendime tatil vereyim.' dedim. Öğlen beni İnebolu'dan bir bisikletçi arkadaşım aradı. 'Bozkurt'ta kıyamet kopuyor.' dedi. Giyindim, Abana köprüsüne kadar gittim. Sular Abana'nın içine kadar dolmaya başladı. Oradan koşa koşa şehitliğe kadar çıktım ve Bozkurt'a baktım. O manzarayı Allah bir daha benim gözlerime göstermesin. İnsanların çatılardaki vaziyeti, suyun hızını görünce tüylerim hala diken diken oluyor."

Buna rağmen olayın gerçek olup olmadığını algılayamadığını dile getiren Yıldırım, "Gözler olayı görüyor ama beyniniz algılayamıyor. Bozkurt'taki mağazanın üstünde oturan komşum video çekmiş. Sel suları benim dükkana vuruyor, içeride ne kadar bisiklet varsa götürüyor. Bisikletleri denize götürmüş. 150 bisikletten çamurda bulduğumuz 3-5 bisiklet kaldı." dedi.

Yıldırım, selin ardından bisikleti zarar gören herkese yardım ettiğini vurgulayarak, "Allah bana bir iyilik etme fırsatı vermiş. Ben bu fırsatı bir daha bulamam. Mal mülk gitsin, bunlar umurumda değil. Şurada 2 çocuk gülsün, bu bana yetiyor. Malın hepsi yerine konur. Selden yarım dahi zarar gören bir insan varsa getirsin hepsini yaparım. Sağ olsun, bazı toptancı arkadaşlarım aradı, ücretsiz mal gönderecek. Mal göndermese de önemli değil. Elimdeki parçaların tamamını kullanmaya razıyım." ifadelerini kullandı.

Bisikletini tamir ettiren çocuklardan Mert Çiyan da sel nedeniyle bisikletinin fren ve vites değiştiricisinin bozulduğunu belirterek, "Mustafa abiye getirdim, sağ olsun değiştirdi. Birkaç gün bisikletime binememiştim Mustafa abi bisikletimi yaptıktan sonra binebildim, çok teşekkür ederim." dedi.

Kastamonulu bisikletçi, selden zarar gören bisikletleri ücretsiz tamir ediyor
Kastamonulu bisikletçi, selden zarar gören bisikletleri ücretsiz tamir ediyor
Kastamonulu bisikletçi, selden zarar gören bisikletleri ücretsiz tamir ediyor
Kastamonulu bisikletçi, selden zarar gören bisikletleri ücretsiz tamir ediyor
Kastamonulu bisikletçi, selden zarar gören bisikletleri ücretsiz tamir ediyor

Mustafa Yıldırım, Bisiklet, Bozkurt, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonulu bisikletçi, selden zarar gören bisikletleri ücretsiz tamir ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu 11:57 Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar 11:43 Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı 11:29 Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı
Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı 11:21 Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de 11:07 Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış 10:49 Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış
Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Kabil'deki bombalı saldırıyı değerlendirdi: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor 10:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Kabil'deki bombalı saldırıyı değerlendirdi: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı 10:19 Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı

Son Dakika Haberleri
11:59 Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor
11:57 Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu
11:50 Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi
11:42 Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar
11:28 Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı
11:20 Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı
11:14 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor
11:10 Tokyo Olimpiyatları'nda Paralimpik'teki ilk madalyamızı ülkemize Recep Çiftçi getirdi
11:06 Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de
10:43 Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok
Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor         
11:59
Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi         
11:51
Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu         
11:36
2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı 2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı         
11:26
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü         
10:56
Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok         
10:43
Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı         
10:20
Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi         
09:51
Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti         
09:21
Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı         
09:16
Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı         
20:24
KKTC Milletvekili Hasipoğlu: Yıllardır belirsizlik içinde bekledik ama Maraş gibi önemli bir bölgeyi sonunda kararlılıkla açtık KKTC Milletvekili Hasipoğlu: Yıllardır belirsizlik içinde bekledik ama Maraş gibi önemli bir bölgeyi sonunda kararlılıkla açtık         
20:20
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu         
19:33
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı         
18:30
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 12:07:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonulu bisikletçi, selden zarar gören bisikletleri ücretsiz tamir ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement