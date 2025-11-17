Kasyanov, Terör Listesine Alındı - Son Dakika
Kasyanov, Terör Listesine Alındı

17.11.2025 17:35
Eski Başbakan Kasyanov, terör bağlantılı kişiler listesine eklendi. Muhalif duruşuyla dikkat çekiyor.

Rusya'da hakkında terör davası açılan eski Başbakan Mihail Kasyanov, "terör ve aşırıcılıkla bağlantılı kişiler" listesine dahil edildi.

TERÖR LİSTESİNE EKLENDİ

Rusya'da yargı kritik bir karara imza attı. Eski Başbakan Mihail Kasyanov, Rusya Federal Mali Gözlem Servisinden yapılan açıklamaya göre, Kasyanov, "terör ve aşırıcılıkla bağlantılı kişiler" listesine eklendi.

Kasyanov ile birlikte söz konusu listeye, "Yeni Gazete Avrupa" gazetesinin editörü Kiril Martınov da dahil edildi.

NE OLMUŞTU?

2000-2004 döneminde başbakanlık görevini üstlenen Mihail Kasyanov, Kasım 2023'te Rus hükümeti ve ordu hakkında sahte bilgiler yaydığı gerekçesiyle "yabancı ajan" listesine dahil edilmişti.

Kremlin'e muhalif olmasıyla bilinen iş insanı Mihail Hodorkovskiy ve kurduğu "Rusya Savaş Karşıtı Komitesi" isimli organizasyon üyelerine ekimde karşı terör davası açılmıştı. Bu organizasyon üyeleri arasında Kasyanov da yer alıyor.

Kaynak: AA

