Kasyanov, Terör Listesine Alındı

Rusya'da hakkında terör davası açılan eski Başbakan Mihail Kasyanov, "terör ve aşırıcılıkla bağlantılı kişiler" listesine dahil edildi.

TERÖR LİSTESİNE EKLENDİ

Rusya'da yargı kritik bir karara imza attı. Eski Başbakan Mihail Kasyanov, Rusya Federal Mali Gözlem Servisinden yapılan açıklamaya göre, Kasyanov, "terör ve aşırıcılıkla bağlantılı kişiler" listesine eklendi.

Kasyanov ile birlikte söz konusu listeye, "Yeni Gazete Avrupa" gazetesinin editörü Kiril Martınov da dahil edildi.