Katar Büyükelçiliği Kiev'de Hava Saldırısına Uğradı

Katar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan büyükelçilik binasının, kaynağı belirsiz bir hava saldırısı sonucu hasar gördüğünü duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dün gece başkent Kiev'de meydana gelen hava saldırısı sonucu Katar'ın büyükelçilik binasının hasar görmesinden derin üzüntü duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, diplomatlar veya büyükelçilik personelinden zarar görenin olmadığı kaydedildi.

Büyükelçiliklerin, diplomatik misyonların, uluslararası kuruluşların genel merkezlerinin ve sivil tesislerin krizlerin sonuçlarından korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, personelin uluslararası hukuka uygun şekilde güvence altına alınmasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya-Ukrayna krizinin uluslararası hukuk ilkeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) ilkeleri çerçevesinde diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesi çağrısında bulunularak, Katar'ın kararlı tutumunu yineleyerek, gerilimi azaltmayı amaçlayan tüm uluslararası çabalara tam destek verdiği bildirildi.

Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy de bu sabah yaptığı açıklamada, Moskova'dan herhangi bir açıklama gelmeden, Kiev'e düzenlenen saldırı sırasında Rusya'ya ait bir insansız hava aracının Katar'ın büyükelçilik binasına zarar verdiğini belirtmişti.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Katar'ın Rusya ile esir değişimi konusunda yürütülen görüşmelere arabuluculuk yaptığını da aktarmıştı.