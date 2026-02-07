Katar'dan ABD-İran Müzakerelerine Destek - Son Dakika
Katar'dan ABD-İran Müzakerelerine Destek

07.02.2026 00:06
Katar, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin bölgedeki güvenliği artırmasını umuyor.

Katar, ABD ile İran arasında Umman'da yapılan müzakerelerin, her iki tarafın çıkarlarına hizmet edecek ve bölgedeki güvenlik ve istikrarı artıracak kapsamlı bir anlaşmayla sonuçlanmasınıı umduğunu açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Katar, ABD ile İran arasında Maskat'ta düzenlenen müzakereleri memnuniyetle karşılıyor ve bu müzakerelerin her iki tarafın da çıkarlarını gözetecek ve bölgedeki güvenlik ve istikrarı artıracak kapsamlı bir anlaşmaya yol açmasını umuyor." denildi.

Bakanlığın açıklamasında, Umman'ın müzakerelere ev sahipliği yapma ve kolaylaştırma rolü övülerek, birçok kardeş ve dost ülkeyle birlikte krizi yatıştırma ve çözülmemiş sorunları ele almak için yapıcı diyalog fırsatlarını teşvik etme çabaları takdir edildi.

Açıklamada, Katar'ın diplomatik kanallar aracılığıyla çatışmaların çözülmesini ve bölgesel barış ve istikrarın temellerinin sağlamlaştırılmasını amaçlayan tüm çabaları desteklediği yinelendi.

ABD ve İran heyetleri, Umman'ın başkenti Maskat'ta bir araya gelerek doğrudan olmayan müzakereler gerçekleştirdi. Görüşmeler, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer müzakerelerin yeniden başlaması anlamına geliyor.

ABD ile İran heyetleri arasında bugün Umman'ın başkenti Maskat'ta dolaylı bir görüşme gerçekleşmiş, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, görüşmeler için "İyi bir başlangıç." ifadesini kullanmıştı.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da yeniden başladı.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Katar, İran, Son Dakika

