Katar'dan Türk ürünlerine destek: Sadece Türk ürünleri alın
22.10.2020 09:57
Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine yönelik uyguladığı "yarı resmi boykot" çağrısına karşın Katar, Türk ürünlerine destek kampanyası başlattı.
Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine yönelik uyguladığı "yarı resmi boykot" çağrısına karşın Katar, Türk ürünlerine destek kampanyası başlattı.
Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine yönelik başlattığı boykot Arap dünyasından beklenen desteği görmedi. Katar ise Türk ürünlerine yönelik destek kampanyası başlattı. Türk ürünlerini ön plana çıkartarak yanlarına Türk bayrağı yerleştiren Katar esnafı, vatandaşlardan bu ürünleri almasını istedi. Bununla yetinmeyen Katarlılar, tezgaha "Sadece Türk ürünü alın" sloganın yer aldığı kağıtlar da yerleştirdi.
Son Dakika 64 yaşındaki Ayşenil Şamlıoğlu, bacak dekolteli pozuyla genç kızlara taş çıkarttı Suarez'in oynadığı takımlar, son 2 maçta Bayern Münih'ten 12 gol yedi Son Dakika! 2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı Koronavirüsü yenen 96 yaşındaki kadın: Gençlikte çok fazla pırasa, soğan ve yeşil biber yedim ABD eski Başkanı Obama, megafonla oy isteyerek Biden'a destek oldu Sağlık Bakanı Koca'dan 7 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Vakalarda artış var, kurallara uyalım Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez