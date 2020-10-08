Katar, Libyalı tarafların "üst düzey kurumlar" konusunda anlaşmasından memnun - Son Dakika

Katar, Libyalı tarafların "üst düzey kurumlar" konusunda anlaşmasından memnun

08.10.2020 16:49
Katar, Libyalı tarafların

Katar, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisinin (TM) üst düzey kurumlara atama kriterleri konusunda ittifak sağlamasını memnuniyetle karşıladı.

Katar, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisinin (TM) üst düzey kurumlara atama kriterleri konusunda ittifak sağlamasını memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu anlaşmanın Libya'da siyasi çözüm çabalarının desteklenmesine ve devletin Libya halkının haklarını ve hukukun üstünlüğünü koruyacak şekilde yeniden inşa edilmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Katar'ın Fas'ta 2015 yılında Libyalı taraflar arasında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nı desteklediği yinelenen açıklamada, Libyalı taraflara, ulusal çıkarları koruma, Libya'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü muhafaza edecek kapsamlı bir siyasi çözüm için toplumun hiçbir kesimini dışlamadan diyaloğa bağlı kalma, halkın güvenlik ve istikrar taleplerini yerine getirme çağrısı yapıldı.

Libya Diyalog Toplantısı

Fas'ın Buznika kentinde Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki TM heyetleri arasında 6-10 Eylül'de görüşmeler yapılmıştı.

Görüşmelerin kapanış oturumunda, ülkedeki üst düzey kurumlara getirilecek isimlerin atama kriterleri hakkında uzlaşıya varılmış, söz konusu anlaşmayı hayata geçirecek prosedürlerin tamamlanması için eylül ayının son haftasında yeniden toplanma kararı alınmıştı ancak toplantılar ekim ayına sarkmıştı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile TM'yi temsil eden heyetler, dün Buznika kentinde yürütülen diyalog toplantısının ikinci turunun sona ermesinin ardından üst düzey kurumlara atama kriterleri konusunda ittifak sağlamıştı.

Yapılan anlaşmanın, Aralık 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddenin uygulanmasıyla alakalı olduğu belirtiliyor.

Fas'ta 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar "Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı"dan oluşuyor.

Libya'nın doğusu ve batısında iki ayrı yönetim olması nedeniyle bu üst düzey kurumlar da çift başlı bir yapı sergiliyordu.

Halife Hafter, Atama, Libya, Katar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar, Libyalı tarafların 'üst düzey kurumlar' konusunda anlaşmasından memnun - Son Dakika

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