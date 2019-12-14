Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı törenle açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı törenle açıldı - Son Dakika

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı törenle açıldı

6 saat önce

Türk ve Katar Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev yapacağı Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Attiye ve Katar Genelkurmay Başkanı Ganim Bin Şahin...

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı törenle açıldı, System.String[]

Türk ve Katar Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev yapacağı Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Attiye ve Katar Genelkurmay Başkanı Ganim Bin Şahin El Ganim'in katıldığı törenle açıldı.


Akar, beraberinde Orgeneral Güler ile başkent Doha'da yapımı tamamlanan Halid Bin Velid Kışlası'na geldi. Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Attiye tarafından karşılanan Akar'ın alandaki yerini almasının ardından tören başladı. Askeri törenin ardından Akar, Orgeneral Güler, Katar Savunma Bakanı el-Attiye ve Katar Genelkurmay Başkanı Ganim kurdele keserek Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nın açılışını yaptı.

Konferans salonunda Türk ve Katarlı personelle bir araya gelen Bakan Akar, sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının selamlarını ileterek başladı. İki ülke arasındaki dostluğa dikkati çeken Akar, "Biz kara gün dostuyuz." diye konuştu.


Başarılı çalışmalarından dolayı personele teşekkür eden Akar, kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görev temennisini dile getirdi. Törenin sonunda Akar ve el-Attiye'nin himayelerinde iş birliği protokolü imzalandı.

Karargahtaki incelemelerinin ardından Bakan Akar ve Katar Savunma Bakanı el-Attiye görüştü. Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Katar Genelkurmay Başkanı Ganim de katıldı.

Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:24 Kaynak: AA
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