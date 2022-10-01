Katar ve İran, ABD ile Tahran arasında nükleer anlaşmanın canlandırılmasını görüştü - Son Dakika
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Katar ve İran, ABD ile Tahran arasında nükleer anlaşmanın canlandırılmasını görüştü

01.10.2022 23:44
Katar ve İran, ABD ile Tahran arasında nükleer anlaşmanın canlandırılmasını görüştü

Katar ve İran dışişleri bakanları, ABD ile İran arasında nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için yapılan müzakereleri ele aldı.

Katar ve İran dışişleri bakanları, ABD ile İran arasında nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için yapılan müzakereleri ele aldı.

Katar resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Tahran ve Washington arasında nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için ortak çalışma planına dönülmesiyle ilgili gelişmeler ve müzakerelerin ele alındığı aktarıldı.

Al Sani, Katar'ın İran ile ABD arasında nükleer anlaşmanın yeniden yürürlüğe girmesini ve tüm tarafların endişelerini göz önünde bulunduran adil bir anlaşma imzalanmasını sağlayacak bir uzlaşı tesis edilmesini temenni ettiğini vurguladı.

ABD'nin 2018'de tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için Washington ve Tahran yönetimleri Nisan 2021'den beri müzakereler yürütülüyor.

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Kaynak: AA

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