Göz Sağlığı

Katarakt Öldürmez ama Görme Kaybının Yarattığı Sonuçlar Hayatı Tehdit Edebilir

07.01.2026 10:05
Veni Vidi Göz Caddebostan hekimlerinden Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tuğrul Akın sizler için açıklıyor.

Katarakt, gözün doğal merceğinin zaman içinde saydamlığını yitirmesiyle ortaya çıkan bir durumdur ve özellikle ileri yaşlarda sıklığı artar. Kataraktın kendisi doğrudan hayati tehlike yaratmaz; ancak görme keskinliğinin azalması, derinlik algısının bozulması ve çevresel tehlikeleri fark edememe, büyük yaşam risklerine zemin hazırlayabilir.

Görme Kaybının Günlük Yaşamdaki Etkileri

Bir göz merceğinin opaklaşmasıyla görüntüler hem netliğini yitirir hem de çevresel detaylar zor algılanır. Bu durum, yalnızca okuma veya televizyon izleme gibi basit aktiviteleri değil, aynı zamanda denge, yön bulma ve trafik gibi hayati önemdeki davranışları de etkiler.

Örneğin; kataraktın yol açtığı görme bozukluğu, şu riskleri artırabilir:

  • Yanlış ilaç kullanımı: Etiketleri ve talimatları net görememek, özellikle yaşlı bireylerde ilaç hatalarına yol açabilir.
  • Bilinçli karar verme bozulması: Görüş alanı daralan kişiler çevresel tehlikeleri fark edemeyebilir.
  • Ev kazaları: Kayma, tökezleme ve düşme gibi ev içi kazalar görme bozukluğu ile artış gösterir.
  • Trafik kazaları: Görüş sınırlı olduğunda araç kullanma yeteneği olumsuz etkilenebilir.

Düşmeler: Sessiz Bir Tehlike

Görme bozukluğu ile düşme riski arasında bilimsel çalışmalar güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Düşme olayları, özellikle yaşlı bireylerde kırık ve travma riskini ciddi şekilde artırır.

Bir çalışmada, katarakt tanısı konulan bireylerin yaklaşık %27,4'ünün daha önce bir defa en az düşme yaşadığı ve yaklaşık %34,9'unun yüksek düşme riski taşıdığı saptanmıştır. Bu tür düşmeler:

  • Kalça kırıkları, omurga travmaları gibi ciddi ortopedik yaralanmalara yol açabilir.
  • Hastaneye yatış ve uzun süreli rehabilitasyon gerektirebilir.
  • Özellikle ileri yaşlarda düşme sonrası fonksiyon kaybı ve bağımsızlığın azalması sık görülür.

Dünya genelinde görme bozukluğu ve denge sorunları olan kişilerde düşme riski anlamlı şekilde daha yüksektir; çeşitli göz hastalıkları olan kişilerde düşme ve buna bağlı ileri düzey yaralanma riski olumsuz etkilenir.

Trafik Güvenliği ve Görme Kaybı

Görme fonksiyonunun azalması, sadece ev içinde değil, dışarıda da risk oluşturur. Görüşü bozulmuş bir bireyin trafik işaretlerini, hız sınırlarını veya karşıdan gelen araçları doğru algılaması zorlaşabilir. Görme alanı daralması ve algı eksiklikleri, trafik kazası riskini artırır. Görüş bozukluğu ve trafik arasındaki ilişki, birçok araştırmada tanımlanmıştır

"Katarakt Öldürmez" Ama…

Bu nedenle bir göz hekimi olarak söylemek isterim:

Katarakt kendisi doğrudan insanı öldürmez. Ancak katarakt nedeniyle ortaya çıkan görme kaybı, ev içinde veya trafikte meydana gelen kazalar, düşmeler, yanlış ilaç kullanımı veya hatalı karar alma gibi dolaylı yollardan ciddi yaşam risklerine yol açabilir.

Bu olasılıkları görmezden gelmek, yalnızca göz sağlığını değil genel yaşam güvenliğini de tehdit edebilir.

Sonuç Olarak

Görme, günlük hayatta yalnızca "iyi görmek" değil, çevre ile güvenli ve sağlıklı bir etkileşim kurabilmek demektir. Görme kaybının artması, yüksek düşme riski ve trafik gibi güvenlik kritik alanlarda risk oluşturur. Bu yüzden kataraktın etkilerini yalnızca görme açısından değerlendirmek yeterli değildir; geri döndürülebilir risk faktörleri olarak ele almak ve gerekli tetkikleri yapmak hayat kalitesini ve güvenliğini korumak açısından önemlidir.

