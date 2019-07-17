Son Dakika Haberleri: Katarlı ve Rus komutanlar askeri ilişkileri görüştü
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Katarlı ve Rus komutanlar askeri ilişkileri görüştü

34 dakika önce

Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Abdullah bin Hasan es-Suleyti, Rus mevkidaşı Vladimir Korolyov ile iki ülke arasındaki askeri ilişkileri görüştü.

Katarlı ve Rus komutanlar askeri ilişkileri görüştü, System.String[]
Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Abdullah bin Hasan es-Suleyti, Rus mevkidaşı Vladimir Korolyov ile iki ülke arasındaki askeri ilişkileri görüştü.
Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suleyti, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Denizcilik Savunma Fuarı'na katılımı kapsamında Korolyov ile bir araya geldi.
İkilinin görüşmesinde iki ülke arasındaki askeri ilişkiler ve bunların geliştirilmesi konusu ele alındı. Görüşmeye dair ayrıntılı bilgi verilmedi.
Rus medyasında geçen mayıs ayında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkesinin Doha Büyükelçiliği bünyesinde askeri ataşelik makamının ihdas edilmesini öngören bir kararname imzaladığı haberleri yer almıştı.
Rusya merkezli RT Arabic televizyonu, söz konusu kararnameyi, " Moskova'nın Katar'la askeri ve teknik alandaki ilişkilerini geliştirme" niyetinin bir göstergesi olarak yorumlamıştı.
Katar ve Rusya, Ekim 2017'de, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Doha'yı ziyareti sırasında askeri teknik iş birliği ve hava savunma alanlarında anlaşma ve mutabakat zaptı imzalamıştı.
Bülent Bostanoğlu, Rusya, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 02:28 Kaynak: AA
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