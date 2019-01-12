Kate Hudson: 'Üç Çocuklu Hayat Çok Zor'
50 dakika önce
Ekim ayında kızı Rani'yi kucağına alan ünlü oyuncu Kate Hudson, ailenin beş kişiye çıkması nedeniyle hayatının aşırı derecede yoğun hale geldiğini söyledi.
Ekim ayında kızı Rani'yi kucağına alan ünlü oyuncu Kate Hudson
, ailenin beş kişiye çıkması nedeniyle hayatının aşırı derecede yoğun hale geldiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:00
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