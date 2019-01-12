Son Dakika Haberleri: Kate Hudson: 'Üç Çocuklu Hayat Çok Zor'

Kate Hudson: 'Üç Çocuklu Hayat Çok Zor'

50 dakika önce

Ekim ayında kızı Rani'yi kucağına alan ünlü oyuncu Kate Hudson, ailenin beş kişiye çıkması nedeniyle hayatının aşırı derecede yoğun hale geldiğini söyledi.

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Ekim ayında kızı Rani'yi kucağına alan ünlü oyuncu Kate Hudson, ailenin beş kişiye çıkması nedeniyle hayatının aşırı derecede yoğun hale geldiğini söyledi.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:00 

Kate Hudson, Magazin
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