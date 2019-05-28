Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

3 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,408442 0,55 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172018 0,41 Deniz Port.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,408442 0,55
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172018 0,41
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,570355 0,36
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040701 0,35
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020934 0,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023544 0,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017722 0,28
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,035782 0,24
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,430520 0,18
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037154 0,15
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 43,842814 0,08
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,016464 0,24
Taaleri Portföy Değ. Fon 0,575697 0,17
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,133900 0,16
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,310702 0,10
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,022326 0,10
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,036031 0,46
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017298 0,37
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,281004 0,33
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,495327 0,27
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,829130 0,26
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,521112 0,07
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,019704 0,07
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,050410 0,07
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,573247 0,06
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,024970 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:17 Kaynak: AA
Araç, Ekonomi
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