Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,408442
|0,55
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,172018
|0,41
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,570355
|0,36
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,040701
|0,35
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,020934
|0,22
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023544
|0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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| Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,017722
|0,28
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,035782
|0,24
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,430520
|0,18
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,037154
|0,15
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|43,842814
|0,08
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,016464
|0,24
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,575697
|0,17
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,133900
|0,16
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,310702
|0,10
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,022326
|0,10
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,036031
|0,46
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,017298
|0,37
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|16,281004
|0,33
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,495327
|0,27
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,829130
|0,26
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,521112
|0,07
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,019704
|0,07
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,050410
|0,07
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,573247
|0,06
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,024970
|0,06