Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,950841 3,41
TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 163,295924 1,27
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,756297 1,21
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,534186 1,20
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 19,577755 1,17
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,767296 0,39
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,652122 0,36
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,786679 0,35
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,323293 0,35
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,573138 0,32
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,849961 1,23
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036942 1,14
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 70,591571 0,97
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,507899 0,47
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027693 0,42
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010975 7,39
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,542640 2,44
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,335683 0,81
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,019334 0,71
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,024571 0,57
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019211 1,32
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,017709 0,84
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,099114 0,63
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037763 0,55
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,026627 0,54
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,788273 0,64
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039602 0,55
Ak Portföy Altın Fonu 0,063201 0,53
İş Portföy Altın Fonu 0,030853 0,52
Deniz Port. Altın Fonu 0,034535 0,52
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,623956 0,26
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021045 0,26
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,058117 0,26
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,050702 0,26
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 92,380440 0,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:20 Kaynak: AA
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