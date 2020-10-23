Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 759,356653 1,57 Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,022312 0,07 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,060810 0,06 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,027130 0,06 İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023880 0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009217 1,20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,119581 2,29 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,099583 0,42 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,038049 0,28 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,107743 0,09 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091796 0,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,035795 2,68 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,009599 0,25 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 41,704508 0,21 TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 2,481025 0,18 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,067603 0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,067066 1,88 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,227103 0,40 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,238409 0,35 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,968890 0,35 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,012740 0,33 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,040055 0,37 Garanti Portföy Altın Fonu 0,133457 0,36 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067770 0,35 Ak Portföy Altın Fonu 0,107535 0,35 Deniz Port. Altın Fonu 0,058453 0,35 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,018532 0,04 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,615760 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,023010 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060062 0,03 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,870559 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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