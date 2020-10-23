Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|759,356653
|1,57
|Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,022312
|0,07
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,060810
|0,06
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,027130
|0,06
|İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,023880
|0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009217
|1,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,119581
|2,29
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,099583
|0,42
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,038049
|0,28
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,107743
|0,09
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091796
|0,01
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,035795
|2,68
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,009599
|0,25
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|41,704508
|0,21
|TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon
|2,481025
|0,18
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,067603
|0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,067066
|1,88
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,227103
|0,40
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,238409
|0,35
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,968890
|0,35
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,012740
|0,33
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,040055
|0,37
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,133457
|0,36
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,067770
|0,35
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,107535
|0,35
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,058453
|0,35
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,018532
|0,04
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,615760
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,023010
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060062
|0,03
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,870559
|0,03
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi