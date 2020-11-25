Taşkömürü ithalatı Eylül'de yüzde 26.7 arttı - Son Dakika

Taşkömürü ithalatı Eylül'de yüzde 26.7 arttı

25.11.2020 10:17
Taşkömürü ithalatı Eylül'de yüzde 26.7 arttı, System.String[]

Taşkömürü ithalatı Eylül'de aylık bazda yüzde 26.7 ve yıllık bazda yüzde 21.7 artışla 3.77 milyon tona, Ocak-Eylül döneminde yıllık bazda yüzde 14.9 artışla 28.21 milyon tona yükseldi.

Taşkömürü ithalatı Eylül'de aylık bazda yüzde 26.7 ve yıllık bazda yüzde 21.7 artışla 3.77 milyon tona, Ocak-Eylül döneminde yıllık bazda yüzde 14.9 artışla 28.21 milyon tona yükseldi..

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Eylül'de taşkömürü koku ithalatı ise aylık bazda yüzde 21.5, yıllık bazda yüzde 55.6 ve Ocak-Eylül döneminde yıllık bazda yüzde 10.3 azaldı.

TÜİK verilerine göre, taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı. Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Eylül ayında taşkömürü teslimatının yüzde 54.1'i termik santrallere, yüzde 12.7'si kok tesislerine, yüzde 10.1'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 74.4'ü termik santrallere ve yüzde 18.3'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 94 ile demir-çelik sanayine yapıldı.Linyit üretimi Eylül ayında 6 milyon 295 bin 782 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Eylül'de aylık bazda yüzde 11.6 artarken, yıllık bazda yüzde 20.1, Ocak-Eylül döneminde yıllık bazda yüzde 22.6 azaldı.Taşkömürü üretimi Eylül ayında 109 bin 327 ton olarak gerçekleşti. Taşkömürü satılabilir üretimi Eylül'de aylık bazda yüzde 21.1 artarken, yıllık bazda yüzde 7.6 ve Ocak-Eylül döneminde yıllık bazda yüzde 17.3 azaldı.Taşkömürü koku satılabilir üretimi Eylül ayında 357 bin 917 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim aylık bazda yüzde 6.7, yıllık bazda yüzde 1.1 ve Ocak-Eylül döneminde yıllık bazda yüzde 0.8 azaldı.

Ocak-Eylül döneminde üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti. Üretimin teslimatları karşılama oranı Ocak-Eylül döneminde yüzde 104.6 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 86.2 iken taşkömüründe yüzde 2.7 olarak hesaplandı. (Grafik - Tablo)


Taşkömürü ithalatı Eylül'de yüzde 26.7 arttı
Taşkömürü ithalatı Eylül'de yüzde 26.7 arttı
Taşkömürü ithalatı Eylül'de yüzde 26.7 arttı
Taşkömürü ithalatı Eylül'de yüzde 26.7 arttı
Taşkömürü ithalatı Eylül'de yüzde 26.7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Taş Kömürü, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Taşkömürü ithalatı Eylül'de yüzde 26.7 arttı - Son Dakika Ekonomi


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