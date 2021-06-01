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Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü - Son Dakika

Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü

01.06.2021 11:56

Antalya'da eşini çarşafla boğarak öldüren ve ardından iş makinesi ile gömen katil zanlısının ilk ifadesinde cesedi çöp konteynerine attığını belirttiği öğrenildi. Savcının dikkati sayesinde yürütülen soruşturma kapsamında katil, cinayetin tüm ayrıntılılarını da anlattı. Talihsiz kadının cansız bedeninin ise ormanlık alanda gömüldüğü yerden çıkarıldığı öğrenildi.

Antalya'da Mesut Öztürk, iki çocuğunun annesi 36 yaşındaki Aslı Öztürk hakkında gece saatlerinde tartıştıktan sonra telefon ve arabasını bırakarak çıkıp gittiğini söyleyerek kayıp ihbarında bulundu. Çevredeki kameraları inceleyen güvenlik güçleri Aslı Öztürk'ün görüntüsüne rastlayamazken aynı saatlerde Mesut Öztürk'ün arabasına bir cisim koyduğunu tespit etti.

ÇARŞAFLA BOĞDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Bu görüntüler üzerine çapraz sorguya alınan Mesut Öztürk, eşini çarşafla boğarak öldürdüğünü itiraf etmişti. Bu itirafın ardından Öztürk'ün, Cumhuriyet Başsavcısının cesedi ne yaptığı sorusuna çöpe attığı yanıtı verdiği öğrenildi.

Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü! Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı

"ŞÜPHE ÇEKMEYEYİM DİYE YALANDAN EŞİMİ ARADIM"

Başsavcının talimatı ile bölgedeki tüm çöp konteynerlerinin arandığı öğrenildi. Aslı Öztürk'ün cesedi bulunmazken sadece elbiseleri bulununca tekrar sorgulanan zanlı Mesut Öztürk, "Eşimin küfür ve hareket etmesinden dolayı kavga ettik. Daha sonra eşimi yattığımız çarşafla boğarak öldürdüm. Eşimin yürüyüşe gitmiş süsü vermek için kıyafetlerini alarak çöplere attım. Şüphe çekmeyim diye yalandan eşimi aradım. Gece vakti evden eşimi halıya sararak evden çıkarıp araziye kepçe yardımıyla gömdüm" dedi.

Zanlı Mesut Öztürk'ün itirafının ardından, Alanya Nöbeti Cumhuriyet Savcılığı nezaretinde jandarma ekipleri sabaha karşı kepçe yardımıyla Aslı Öztürk'ün cansız bedeni ormanlık alanda gömüldüğü yerden çıkarılıp, morga gönderildi.

Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü! Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı

TUTUKLANDI

Eşini boğarak öldüren koca Mesut Öztürk Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığında ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği Alanya Sulh Ceza Hakimliğince Tahammülden planlayarak ve Tasarlayarak Adam öldürmek suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü! Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Eşi Mesut Öztürk tarafından hunharca öldürülen Aslı Öztürk için Alanya'nın Konaklı Mahallesi Kökleme Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Aslı Öztürk, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Cinayet öncesi Aslı Öztürk'ün daha önce de sık sık tartıştığı eşi Mesut Öztürk hakkında bir süre önce de uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından yeniden aynı evde yaşamaya başlayan çiftin daha önce boşanma noktasına kadar geldiği ancak "Birbirimizi seviyoruz" diyerek ayrılmaktan vazgeçtiği kaydedildi. Cinayetin ardından çiftin 2 ve 5 yaşlarındaki çocuğunun ise babaanne ve dedelerinin bakacağı öğrenildi.

Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü

Mesut Öztürk, Aslı Öztürk, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü - Son Dakika


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