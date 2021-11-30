Üye Girişi
Katil zanlısı kocadan "Kapı açıldığında bıçak ona değdi, kalbine girmiş" savunması - Son Dakika

Katil zanlısı kocadan "Kapı açıldığında bıçak ona değdi, kalbine girmiş" savunması

30.11.2021 14:19
Katil zanlısı kocadan "Kapı açıldığında bıçak ona değdi, kalbine girmiş" savunması

Bursa'da eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa'da eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Necati G. (40), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Ebru G'nin annesi Zehra Y, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Fırat Can Güngör ile sanık avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık, olay günü eşiyle tartıştıklarını ancak öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürerek, "O kapının öbür tarafındaydı. Kapıyı açsın diye canını acıtmak istedim. Ben bunları isteyerek yapmadım. Kapıyı açsın diye bıçak salladım. Kapı açıldığında bıçak ona değdi, kalbine girmiş. Olay kazayla oldu." ifadesini kullandı.

Uyuşturucu tedavisi gördüğünü belirten sanık Necati G, son dönemde kendisine şizofreni teşhisi konulduğunu ancak bununla ilgili tedavi desteği almadığını iddia etti.

Zehra Y. ise damadının kızını sürekli tehdit ettiğini ve olaydan önce kızının iş yerinde ona bıçak çektiğini ileri sürdü.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen çiftin 16 yaşındaki lise öğrencisi kızı, olay günü annesiyle sabah pasta yaptıklarını, kardeşinin, anne ve babasının kavga edeceklerini anlayıp dışarı çıktığını anlatarak, şunları aktardı:

"Babam arada gelip sürekli bağırıp çağırıp annemi tehdit ediyordu. Annem bana 'Sen git' dedi, bana pastayı verdi. O sırada tartışmaya devam ediyorlardı. Ben merdivenlerden indim, binanın orta kısmında merdivenlere pastayı koydum. Annem kapıyı suratıma kapattı ve sonrasında içeride arbede yaşandı. Annem 'Saçımı bırak' diye bağırıyordu. Annem kapıyı açtı. Şeker hastasıydı, sinir krizi geçirip üzerini parçaladı. Ben de kendisine yeni kıyafet verdim. Babam bu sırada 'Sizi öldüreceğim' dedi. Biz dış kapının eşiğine doğru annemle giderken birden mutfağa koştu. Bıçak alıp anneme bıçakla vurdu. Annem bunun üzerine yere düştü. Daha sonra ben annem yerdeyken koluna doğru sapladığını gördüm. Bir de kalçasına doğru sapladı. Ben şokta olduğum için annemi çekemiyordum. Daha sonra babam kaçtı."

Tanık, babasının yıllardır uyuşturucu kullandığını ve şiddet içeren eylemlerde bulunduğunu, bu sebeple evde bulunan kesici delici aletleri elbise dolabının altına sakladıklarını ancak olay tarihinde pasta yapmak için bıçağı çıkardıklarını bildirdi.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Osmangazi ilçesinde 31 Ağustos 2021'de meydana gelen olayda Necati G, tartıştığı eşi Ebru G'yi (34) bıçakla yaralamış ve ölümüne neden olmuştu. Olayın ardından tutuklanan Necati G. hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Uyuşturucu, Mahkeme, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katil zanlısı kocadan 'Kapı açıldığında bıçak ona değdi, kalbine girmiş' savunması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı 14:25 Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Askeri casusluktan tutuklanan Metin Gürcan'ın görüntüleri ortaya çıktı: Zarf içinde 400 dolar vardı 13:53 Askeri casusluktan tutuklanan Metin Gürcan'ın görüntüleri ortaya çıktı: Zarf içinde 400 dolar vardı Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti 13:15 Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu 11:53 Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu 11:41 "Marmara depreminin zamanı geldi" diyen Prof. Dr. Tüysüz, fay hattındaki 110 ilçeyi paylaştı Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! 11:13 Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!
5 kurşunla katledilen Ulaş'ın ölümünün altından abla-enişte kavgası çıktı 10:46 5 kurşunla katledilen Ulaş'ın ölümünün altından abla-enişte kavgası çıktı Kadıköy'de bir kişiyi öldüren polis görevden uzaklaştırıldı! 10:28 Kadıköy'de bir kişiyi öldüren polis görevden uzaklaştırıldı!

Son Dakika Haberleri
14:24 Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı
14:09 Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım
13:40 Öldüresiye dövülen 2 aylık bebeğin annesi konuştu
13:34 Sezer Öztürk'ün tutuklanmasından sonra aile konuştu: Geriye iki yetimi kaldı
13:29 CHP'den Bahçeli'ye "Mansur Yavaş" yanıtı: Hiçbir başkanımızı tehditlere yedirmeyiz
13:20 Transfer dedikodusu! Galatasaray Al Ahly'den Hamdi Fathi'yi transfer edecek
13:16 Selin Ciğerci'nin tektaşı ve saati tam 15 milyon TL
13:14 Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti
13:14 Turistlerin 'çölde cinsellik' fantezisi, koruma altındaki kumulları tahrip etti!
13:14 Ödül alan Messi'ye Hande Sarıoğlu'ndan tepki: Yazıklar olsun
Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı         
14:28
Burçin Birben, yıllar sonra anlattı: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben, yıllar sonra anlattı: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:15
MHP liderinin "Mansur Yavaş kendisine dikkat etsin" tehdidine ilk yanıt CHP'den: Orada dur Bahçeli MHP liderinin "Mansur Yavaş kendisine dikkat etsin" tehdidine ilk yanıt CHP'den: Orada dur Bahçeli         
13:27
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz         
12:24
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı         
11:49
Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var         
11:34
Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler!         
10:56
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler         
09:39
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı         
08:26
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 14:33:17. #1.11#
SON DAKİKA: Katil zanlısı kocadan "Kapı açıldığında bıçak ona değdi, kalbine girmiş" savunması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement