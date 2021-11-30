Katil zanlısı kocadan "Kapı açıldığında bıçak ona değdi, kalbine girmiş" savunması - Son Dakika

Bursa'da eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Necati G. (40), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Ebru G'nin annesi Zehra Y, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Fırat Can Güngör ile sanık avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık, olay günü eşiyle tartıştıklarını ancak öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürerek, "O kapının öbür tarafındaydı. Kapıyı açsın diye canını acıtmak istedim. Ben bunları isteyerek yapmadım. Kapıyı açsın diye bıçak salladım. Kapı açıldığında bıçak ona değdi, kalbine girmiş. Olay kazayla oldu." ifadesini kullandı.

Uyuşturucu tedavisi gördüğünü belirten sanık Necati G, son dönemde kendisine şizofreni teşhisi konulduğunu ancak bununla ilgili tedavi desteği almadığını iddia etti.

Zehra Y. ise damadının kızını sürekli tehdit ettiğini ve olaydan önce kızının iş yerinde ona bıçak çektiğini ileri sürdü.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen çiftin 16 yaşındaki lise öğrencisi kızı, olay günü annesiyle sabah pasta yaptıklarını, kardeşinin, anne ve babasının kavga edeceklerini anlayıp dışarı çıktığını anlatarak, şunları aktardı:

"Babam arada gelip sürekli bağırıp çağırıp annemi tehdit ediyordu. Annem bana 'Sen git' dedi, bana pastayı verdi. O sırada tartışmaya devam ediyorlardı. Ben merdivenlerden indim, binanın orta kısmında merdivenlere pastayı koydum. Annem kapıyı suratıma kapattı ve sonrasında içeride arbede yaşandı. Annem 'Saçımı bırak' diye bağırıyordu. Annem kapıyı açtı. Şeker hastasıydı, sinir krizi geçirip üzerini parçaladı. Ben de kendisine yeni kıyafet verdim. Babam bu sırada 'Sizi öldüreceğim' dedi. Biz dış kapının eşiğine doğru annemle giderken birden mutfağa koştu. Bıçak alıp anneme bıçakla vurdu. Annem bunun üzerine yere düştü. Daha sonra ben annem yerdeyken koluna doğru sapladığını gördüm. Bir de kalçasına doğru sapladı. Ben şokta olduğum için annemi çekemiyordum. Daha sonra babam kaçtı."

Tanık, babasının yıllardır uyuşturucu kullandığını ve şiddet içeren eylemlerde bulunduğunu, bu sebeple evde bulunan kesici delici aletleri elbise dolabının altına sakladıklarını ancak olay tarihinde pasta yapmak için bıçağı çıkardıklarını bildirdi.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Osmangazi ilçesinde 31 Ağustos 2021'de meydana gelen olayda Necati G, tartıştığı eşi Ebru G'yi (34) bıçakla yaralamış ve ölümüne neden olmuştu. Olayın ardından tutuklanan Necati G. hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.