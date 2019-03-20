Katliam Kurbanları Cuma Günü Saygı Duruşuyla Anılacak

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Abdullah Gül'den Dikkat Çeken Yeni Zelanda Paylaşımı: Tüm Liderlere Örnek Olsun

Endonezya'da Sel Felaketi! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var