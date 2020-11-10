Kavak Ata'sını andı - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında yurt genelinde olduğu gibi Kavak'ta da yapılan törenle anıldı. Saat 09.05'te çalan sirenlerle birlikte tüm Kavak'ta hayat durdu.

Kavak Atatürk Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma etkinliğine Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

'10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' nedeniyle Kavak'ta Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, anıta çelenk sundu. Ardından çalınan sirenlerle birlikte Kavak'ta adeta tüm hayat durdu. Vatandaşlar ve iş yerlerinden dışarı çıkan esnaf saygı duruşunda bulundu. - SAMSUN