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Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu, karla mücadele çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu, karla mücadele çalışmalarını değerlendirdi

28.01.2022 16:01
Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu, karla mücadele çalışmalarını değerlendirdi

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, karla mücadele eden ekiplerin büyük özveriyle çalışarak başarı sağlandığını belirtti.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, karla mücadele eden ekiplerin büyük özveriyle çalışarak başarı sağlandığını belirtti.

Sarıcaoğlu, yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ulaşımın aksamasına yol açtığına işaret etti.

Son 50 yılın en büyük kar yağışını dört gün içinde aldıklarına dikkati çeken Sarıcaoğlu, "Süreç boyunca Kaymakamlık ve Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir çalışma yürüttük. İlk kar tanesinin düşmesiyle hızlı şekilde ekiplerimizi yönlendirerek özellikle kırsal mahallelerimizde kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmalarına başladık. 7/24 sahada ekiplerimizin başında olduk. Çok şükür ki kısa sürede köy ve mahallelerimizde kapalı yol bırakmadık. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk gün 65 köyümüzde elektrik kesintisi vardı. İlgili birimlerle koordineli çalışma ile kısa sürede bu sorun da çözüldü." değerlendirmesinde bulundu.

Kavak'ta uzun yıllar görmedikleri bir kar yağışı ile karşılaştıklarını vurgulayan Sarıcaoğlu, şunları kaydetti:

"İlçe merkezinde dahi kar kalınlığı bir metreyi aştı. Elbette böyle zorlu bir ortamda 160 yerleşim yerimizin her birine aynı anda ulaşmak mümkün değil. Hemşehrilerimize şunu ifade etmek istiyorum; Kavak'ta tüm köy ve mahalle yolları ulaşıma açılmış durumda. Kalan birkaç köyümüze de ulaşmamız artık an meselesi. Bütün ilgili birimlerimiz yeni bir yağış ihtimaline karşı hala sahadalar. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve ekiplerimize teşekkür ediyorum. Onlar sabahlara kadar eksi derecelerde hizmet sunmaya çalışırken bazılarının, 'Belediye nerede' gibi bir anlayış içinde olması bu zorlu mücadeleyi verenleri elbette üzüyor ama bizler bütün ekiplerimizle 112 Acil Çağrı Merkezi olsun, Kızılay olsun, Jandarma, AFAD ve diğer birimler olsun sahadayız. Hemşerilerimiz müsterih olsun."

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Büyükşehir Belediyesi, İbrahim Sarıcaoğlu, Kaymakamlık, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu, karla mücadele çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika
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