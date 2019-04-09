Son Dakika Haberleri: Kavak Müftüsü Arslan'dan Kuran Kursu Ziyareti

Kavak Müftüsü Arslan'dan Kuran Kursu Ziyareti

1 saat önce

Kavak Müftüsü Nuh Arslan, yapımı devam eden 4-6 yaş grubu "Kur'an Eğitimi ve Öğretimi" kursu inşaatını ziyaret etti.

Kavak Müftüsü Arslan'dan Kuran Kursu Ziyareti, System.String[]
Kavak Müftüsü Nuh Arslan, yapımı devam eden 4-6 yaş grubu "Kur'an Eğitimi ve Öğretimi" kursu inşaatını ziyaret etti.

Yaşar Doğu Mahallesi'nde yapımı devam eden kurs binasını ziyaret eden Arslan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Arslan, 4-6 yaş grubu Kur'an kursu binasının ilçe için gerekli olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Hayırsever vatandaşlarımıza güvenerek ilçemiz için lüzumlu olan 4-6 yaş grubu Kur'an kursu binası yapımına başladık. Hepsinden Allah razı olsun. En büyük katkı da Ladik Çimento'dan geldi. Yardım noktasında hiç tanımadıklarımızdan yardım talebi geliyor. Şu zamana kadar herhangi bir sıkıntımız olmadı. Bina 5 katlı olacak. Toplamda ilk olarak 45-50 öğrenci olacak."

Müftü Arslan, 4-6 yaş grubu Kur'an kursu hizmet binasının bu yıl sonunda hizmete açılmasının planlandığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:24 Kaynak: AA

Kavak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'nun Eleştirdiği 3 Medya Patronu, Konuşmasını Canlı Verdi Devlet Bahçeli, Soru Soran FOX Haber Muhabirine Çıkıştı: Tilkilik Yapıyorsunuz! Milli Piyango İdaresi, Parasını Almayan Büyük İkramiye Talihlisi İçin Geri Sayıma Başladı Bahçeli, Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'ı Tanımadı: Aklanmadan Benim Başkanım Olamaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 15:11:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavak Müftüsü Arslan'dan Kuran Kursu Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]