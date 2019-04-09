Kavak Müftüsü Arslan'dan Kuran Kursu Ziyareti
1 saat önce
Kavak Müftüsü Nuh Arslan, yapımı devam eden 4-6 yaş grubu "Kur'an Eğitimi ve Öğretimi" kursu inşaatını ziyaret etti.
Kavak
Müftüsü Nuh Arslan, yapımı devam eden 4-6 yaş grubu "Kur'an Eğitimi ve Öğretimi" kursu inşaatını ziyaret etti. Yaşar Doğu
Mahallesi'nde yapımı devam eden kurs binasını ziyaret eden Arslan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Arslan, 4-6 yaş grubu Kur'an kursu binasının ilçe için gerekli olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:
"Hayırsever vatandaşlarımıza güvenerek ilçemiz için lüzumlu olan 4-6 yaş grubu Kur'an kursu binası yapımına başladık. Hepsinden Allah razı olsun. En büyük katkı da Ladik
Çimento'dan geldi. Yardım noktasında hiç tanımadıklarımızdan yardım talebi geliyor. Şu zamana kadar herhangi bir sıkıntımız olmadı. Bina 5 katlı olacak. Toplamda ilk olarak 45-50 öğrenci olacak."
Müftü Arslan, 4-6 yaş grubu Kur'an kursu hizmet binasının bu yıl sonunda hizmete açılmasının planlandığını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:24 Kaynak: AA
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