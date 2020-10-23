Kavak'ta Kovid-19 salgını kapsamında denetim yapıldı - Son Dakika

Kavak'ta Kovid-19 salgını kapsamında denetim yapıldı

23.10.2020 15:49
Kavak'ta Kovid-19 salgını kapsamında denetim yapıldı, System.String[]

Kavak'ta İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Kavak'ta İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge doğrultusunda jandarma trafik timleri tarafından "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla jandarma sorumluluk bölgesindeki köy grup yolları ve trafik kontrol noktalarında otomobil, yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve okul servis araçları Kovid-19 kapsamında kontrol edildi.

Jandarma ekipleri, sürücü, yolcu ve öğrencilere maske takma, hijyen ve sosyal mesafenin yanı sıra emniyet kemeri takma gibi kurallara uyulması konusunda dikkatli olunması gerektiğini anlattı.

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İlçe Jandarma Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Kavak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kavak'ta Kovid-19 salgını kapsamında denetim yapıldı - Son Dakika

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