Son Dakika Haberleri: Kavak'ta yeni eğitim öğretim yılı için tören
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Kavak'ta yeni eğitim öğretim yılı için tören

2 saat önce

Kavak'ta yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Kavak'ta yeni eğitim öğretim yılı için tören, System.String[]

Kavak'ta yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük tarafından Atatürk Park ve Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Büyük, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılında Kavak'taki 21 okulda 320 öğretmen ve 3 bin 453 öğrencinin ders başı yaptığını söyledi.

Törene İlçe Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Uzun, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Program, sembolik olarak çalınan ders zili ile sona erdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:16 Kaynak: AA
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