Kavak'tan kısa kısa - Son Dakika

Kavak'tan kısa kısa

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, İlçe Merkez Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

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Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, İlçe Merkez Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, ziyarette, Saygılı'ya sorumluluk bölgesi asayiş durumu, işlemleri ile sorun ve isteklerini içeren brifing verdi.

Göktürk'e teşekkür eden Saygılı, daha sonra Jandarma Komutanlığı nezarethane, çamaşırhane, mutfak ve idari bölümlerde incelemede bulundu.

Saygılı, insan sağlığını olumsuz yönde tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrolünde jandarma teşkilatına önemli görevler düştüğünü söyledi.

Saygılı, EBA destek noktalarında inceleme yaptı

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan EBA destek noktalarında incelemelerde bulundu.

Saygılı, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Selim Kurtoğlu'ndan EBA destek noktalarının oluşumu ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

İlçede 5 ayrı yerde EBA Destek Noktası oluşturduklarını belirten Kurtoğlu, "Buradan evinde internet olmayan öğrencilerimiz yararlanıyor. Müdürlüğümüze bağlı halk eğitim merkezi ve okullarda kurduğumuz 5 EBA destek noktasından aynı anda 200 öğrenci yararlanıyor. Ayrıca salgınına karşı tedbir olarak maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyum sağlıyoruz." diye konuştu.

Kurtoğlu'na teşekkür eden Saygılı, her zaman eğitim öğretime destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

İncelemede Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Uzun da bulundu.

Kaymakam Saygılı'ya İl Jandarma Komutanı Güven'den ziyaret

Samsun İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Güven, kaymakamlık makamında yaptığı ziyaretinde bir süre önce görevine başlayan Saygılı'ya hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı, Güven'e teşekkür etti.

Daha sonra Saygılı ile Güven, ilçenin genel asayiş durumu hakkında görüş alışverişinde buludu.

Ziyarette İLçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk ile AK Parti Kavak İlce BaşkaniıOnur Bakır da katıldı.

Şahin'den pazar esnafına Kovid-19 uyarısı

Kavak Pazarcılar Derneği Başkanı Erdal Şahin, pazar esnafına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uyarıda bulundu.

Şahin, pazar esnafı tezgahlarını gezerek esnaf ve vatandaşların salgına karşı mücadele kurallarına uymalarını istedi.

Maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlara satış yapılmamasını isteyen Şahin, "Memleketimizi etkisi altında bulunduran virüsün bulaşma ve yayılma alanlarından biri de semt pazarları. Pazar esnafları olarak dikkatli davranmalı ve virüsün bulaşma ve yayılmasına karşı tedbirlerimizi almalıyız." ifadesini kullandı.

Eğitim Bilişim Ağı, Jandarma, Atama, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kavak'tan kısa kısa - Son Dakika

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