Kavaklıdere'de kaza: 1 ölü - Son Dakika

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde mermer ocağı işletmesinde moloz dökümü sırasında kamyonu kaydıran 58 yaşındaki Mustafa Bulut kazada yaşamını yitirdi.
Edinilen biliye göre, Kavaklıdere ilçesi Derebağ Mahallesindeki mermer ocağı işletmesinde 07 DDP 46 plakalı kamyona molozları yükleyen Mustafa Bulut, yüksek ber tepeden molozları boşaltırken kamyonunu kaydırdı. Uçuruma sürüklenen kamyonun sürücüsü araçtan fırlayarak kayalıklara düştü ve kazada yaşamını yitirdi. - MUĞLA
- Kaynak: İHA
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