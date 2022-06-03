Kavga ayırmak isterken gözünden oluyordu! Talihsiz adamın retinası parçalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kavga ayırmak isterken gözünden oluyordu! Talihsiz adamın retinası parçalandı

03.06.2022 13:03
Kavga ayırmak isterken gözünden oluyordu! Talihsiz adamın retinası parçalandı

Burdur'da, konfeti almaya gittiği dükkanda iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Gültekin Akkaya arada kalarak sağ gözüne yumruk darbesi aldı. Hastaneye giden Akkaya'nın, retinasının parçalandığı belirlendi. Akkaya, Ankara'da başvurduğu hastanede yapılan ameliyatla yeniden düşük düzeyde görmeye başladı.

Gültekin Akkaya, 2 Mayıs'ta kızının nişanına 2 gün kala, konfeti almaya gittiği dükkanda iki grubun kavgasını ayırmak isterken arada kaldı. Akkaya, vücuduna ve sağ gözüne aldığı darbelerle yaralandı. Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen Akkaya, kızının nişanına gözü sargılı katılabildi. Burdur'da gittiği hastanelerde iki ameliyat olan Akkaya'ya, retinası parçalanan gözü kaybedilmiş olarak değerlendirilerek, bir daha göremeyeceği söylendi. Bunun üzerine Ankara'da özel hastaneye başvuran Akkaya, 3'üncü kez ameliyat aldı. Akkaya'nın gözü, bu ameliyatın ardından düşük düzeyde yeniden görmeye başladı.

"3 KERE AMELİYAT OLDUM"

Gültekin Akkaya, konfeti almaya gittiği sırada iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken yaralandığını anlatarak, "Kavgayı ayırmaya çalıştım; ama bir anda kendimi yerde buldum. Ortalığı yatıştıralım, diye gittik; olan bize oldu. Kişilerden şikayetçi oldum. En son gözümün görmediğini fark edince oradan ayrıldım. Ameliyat oldum, ertesi gün hastaneden izin alıp kızımın nişanına gittim. 3 kere ameliyat oldum. Sonuncusunu Ankara'da oldum.

"BANA DERS OLDU"

Bana bir umut ışığı açtılar. Tek umudum burası. Her şeyi göze aldım. Bu Allah'ın bana cezası oldu. 'Göremezsin' dediler; ama şimdi az da olsa görmeye başladım. Her şeye katlandım. Umudumu yitirmedim. Bundan sonra her şeyden uzak duracağım, bu bana bir ders oldu" dedi.

YORUMLAR
500
CHP Ankara İl Başkanı Akıllı: 'Doğru Aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur' CHP Ankara İl Başkanı Akıllı: 'Doğru Aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur' Ankara'da gece yaşanan fırtınanın izleri sabah ortaya çıktı Ankara'da gece yaşanan fırtınanın izleri sabah ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Burdur Devlet Hastanesi, Ameliyat, Ankara, Burdur, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavga ayırmak isterken gözünden oluyordu! Talihsiz adamın retinası parçalandı - Son Dakika


Son Dakika
13:03 Kavga ayırmak isterken gözünden oluyordu! Talihsiz adamın retinası parçalandı
12:59 Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!
12:56 Karısını kurşun yağmuruna tutarak katleden koca mahkemede savunma yaptı: 'Adam olsaydın da bana yetseydin' dedi
12:51 Amber Heard tazminat parası olan 15 milyon doları nasıl ödeyecek? İşte mal varlığı
12:40 Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını bekliyor! Aksi bir durum kasayı çok zorlayacak
12:37 TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı! Madde sepeti fiyat listesini yayımlamaması dikkat çekti
12:29 Yok artık dedirten kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandılar ama ayrılmadılar
12:26 Galatasaray'da yeni rota belirlendi! Roberto Mancini için görüşmeler yapılıyor
12:23 Şarkıcı Sıla, köprücük kemiğini kırdığı için konserini iptal etti
12:21 ABD istihbaratının raporları sızdı! Putin'le ilgili suikast ve hastalık iddiaları bomba etkisi yaratacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 13:17:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kavga ayırmak isterken gözünden oluyordu! Talihsiz adamın retinası parçalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement