Kavga Eden Öğrencileri Ayırmak İsteyen Esnaf Bıçaklandı
6 dakika önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir esnaf, kavga eden lise öğrencilerini ayırmak isterken bıçaklandı.
Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde bir esnaf, kavga
eden lise öğrencilerini ayırmak isterken bıçaklandı.
Alınan bilgiye göre, Hacı Halil Mahallesi Yazı Caddesi'nde 3 lise öğrencisi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öğrenciler yumruklaşmaya başladı.
Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen esnaf Oğuz Bıçakçı, öğrencilerden biri tarafından bıçakla sol bacağından yaralandı. Daha sonra öğrenciler olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:16 Kaynak: AA
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