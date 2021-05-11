Kavga ettikleri güvenlik görevlisi 'Tekvandocu' çıktı! - Son Dakika

İstanbul Esenyurt'taki bir sitede yasağa rağmen eve girmeyen ve top oynamaya devam eden 2 genç ile sitenin güvenlik görevlisi arasında sözlü olarak başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

TOPU GÜVENLİK GÖREVLİSİNE FIRLATTILAR

Sitede devriye gezen güvenlik görevlisinin top oynayan gençlere yasağı hatırlatarak evlerine gitmelerinin söylemesinin ardından gençlerden birinin elindeki topu, güvenlik görevlisine doğru attığı ve olayın buradan sonra başladığı bildirildi.

KAVGA KISA SÜREDE BİTTİ

Kısa süre sonra yumruklu kavgaya dönüşen tartışma, güvenlik görevlisinin tekvando sporuyla ilgilenmesi nedeniyle kısa sürdü. Güvenlik görevlisi, kısa sürede gençleri etkisiz hale getirerek, ayakta kalmayı başardı. Kavga sonrasında gençlerin bahçeden ayrılarak evlerine gittikleri görüldü.