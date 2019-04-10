Son Dakika Haberleri: Kavga İhbarına Gelen Polislerin Gününü Kutladılar

Kavga İhbarına Gelen Polislerin Gününü Kutladılar

1 saat önce

ERZURUM'un Aşkale ilçesindeki meslek yüksekokulu öğrencileri, 'Kavga var' diyerek çağırdıkları polislerin gününü pasta kesip, müzik eşliğinde halay çekerek kutladı.

Kavga İhbarına Gelen Polislerin Gününü Kutladılar, System.String[]
ERZURUM'un Aşkale ilçesindeki meslek yüksekokulu öğrencileri, 'Kavga var' diyerek çağırdıkları polislerin gününü pasta kesip, müzik eşliğinde halay çekerek kutladı.

Emniyet Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Atatürk Üniversitesi Aşkale Meslek Yüksekokulu öğrencileri sürpriz bir kutlama düzenledi. Okul güvenlik görevlisi Emre Yılmaz, ilçe emniyet müdürlüğünü arayarak okulda kavga olduğunu söyleyerek yardım istedi. Telefon görüşmesinden kısa süre sonra ekip otoları sirenler çalarak yüksekokul bahçesine girdi. Ellerinde bayraklarla bekleyen öğrenciler, alkışlarla polisi karşıladı. 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısı eşliğinde araçlardan inen polisler, öğrencilerin sürprizini gülerek karşıladı. Polis Günü için hazırlanan pastayı da kesen polisler, türküler eşliğinde öğrencilerle halay çekti.

Yaklaşık bir saat süren kutlama sonunda polis ekipleri, araçlarına binerek okuldan öğrencilerin alkışları arasında ve 'Erik Dalı' şarkısı eşliğinde ayrıldı.

- Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:34 Kaynak: DHA
Erzurum, Aşkale, kavga, Güncel
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