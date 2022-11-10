Kavganın ortasında kalan 2 sağlık personeli hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kavganın ortasında kalan 2 sağlık personeli hayatını kaybetti

10.11.2022 15:31

Kavganın ortasında kalan 2 sağlık personeli hayatını kaybetti Şanlıurfa'da trafik kazası sonrası başlayan husumetin ertesi gün kavgaya dönüşmesi sonucu, olayın ortasında kalan 2 sağlık personeli hayatını kaybetti.

Kavganın ortasında kalan 2 sağlık personeli hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da trafik kazası sonrası başlayan husumetin ertesi gün kavgaya dönüşmesi sonucu, olayın ortasında kalan 2 sağlık personeli hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, salı günü Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Caddesi'nde başladı. Seyyar satıcılık yapan K.Ş.'nin kullandığı at arabası, iddiaya göre İbrahim A.'nın kullandığı otomobile çarptı. Kaza sonrası yaşanan tartışmada, otomobildekiler K.Ş.'yi darbetti. Olay yerinden ayrılan K.Ş., durumu akrabalarına anlattı.

Araya girenler tarafları barıştırmaya çalıştı

Yaşanan husumetin büyümemesi için taraflar bir araya gelerek barışmak istedi. Görüşmeden sonuç alamayan taraflar, Demokrasi Mahallesi'nde kavga etti. Silahların da kullanıldığı kavgada, İbrahim A. ile olayla alakası olmadığı belirtilen akrabaları Mehmet Kayhan ve Cihan Kayhan yaralandı. Ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Kayhan ile Cihan Kayhan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Hayatını kaybedenler sağlık personeli

Kavgada hayatını kaybeden Mehmet Kayhan'ın Suruç Devlet Hastanesinde bilgi işlem personeli, Cihan Kayhan'ın ise aynı hastanede fizyoterapist olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 4 gözaltı Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 4 gözaltı Örnek at arabacısı...At arabasıyla kırmızı ışıkta bekledi Örnek at arabacısı...At arabasıyla kırmızı ışıkta bekledi

Mehmet Kayhan, Şanlıurfa, Kayhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavganın ortasında kalan 2 sağlık personeli hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:49 Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan MHP lideri Bahçeli'ye sert sözler: Kendisine verilen görevi yerine getiriyor
15:49 Rusya lideri Putin'in nükleer tehdidinin ardındaki gizli silah ifşa oldu
15:42 Fenerbahçeli Lincoln Henrique'nin eşi 9'u 5 geçe gördükleri sonrası telefona sarıldı
15:42 Ne yapacakları merakla bekleniyordu! HDP, 10 Kasım'ı es geçti
15:39 Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı? Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olsun?
15:21 İngiltere'de çarpıcı Türkiye analizi! Rusya ve Ukrayna savaşında kazanan tarafı yazdılar
15:18 Kalça kemiği kırılan Türker İnanoğlu hastanelik oldu
15:08 CHP'li 3 milletvekili hakkında hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi
15:00 İlkokul öğrencisinin Atatürk'e yazdığı mektuptaki kantin detayı gündem oldu
14:16 Ünlü isimler Mustafa Kemal Atatürk için paylaştı: Sevgiyle, saygıyla ve özlemle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2022 16:01:56. #1.12#
SON DAKİKA: Kavganın ortasında kalan 2 sağlık personeli hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement