Son Dakika Haberleri: Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı... Kazada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı... Kazada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

37 dakika önce

Kavşakta iki otomobil çarpıştı.

Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı... Kazada Bir Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Kavşakta iki otomobil çarpıştı... Kazada bir kişi hayatını kaybetti
Kazada ağır yaralanan 45 yaşındaki vatandaş kurtarılamadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi Suadiye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sakarya istikametinde seyir halinde olan Tufan G. yönetimindeki 34 JF 9966 plakalı otomobil, Nizami Cedit Caddesi'nden Sapanca Yolu Caddesi'nin İstanbul istikametine dönmek isteyen Şerafettin Adıyaman idaresindeki idaresindeki 19 DK 460 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Şerafettin Adıyaman ağır yaralanırken, diğer otomobilin sürücüsü Tufan G. kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalesinde Şerafettin Adıyaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Adıyaman, hayata döndürülemedi. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrasında Adıyaman'ın cesedi otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, Tufan G. ise ifadesi alınmak üzere Karatepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:32 Kaynak: İHA

Sapanca, Adıyaman, 3. Sayfa
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