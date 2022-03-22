Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

22.03.2022 11:35
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 302 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 302 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 302, Kartepe'de 208, Palandöken'de 198, Hakkari'de 196, Davraz'da 188, Uludağ'da 185, Çambaşı'nda 165, Ovacık ve Erciyes'te 160, Denizli'de 155, Ergan'da 153, Sarıkamış ve Yıldız Dağı'nda 145, Ilgaz'da 134, Hesarek'te 132, Yedikuyular'da 129, Zigana ve Keltepe'de 110, Yıldıztepe'de 105, Murat Dağı'nda 100, Kop ve Hazarbaba'da 95, Mersivan'da 89, Konaklı'da 83, Yalnızçam'da 65, Elmadağ'da 40, Gevaş Abalı'da 16, Saklıkent'te 34 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez22.03.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaHKY-11
PalandökenKY-15-3
DenizliHKY-12-4
DavrazHKY-9-3
KartepeKY-4-1
UludağKY-9-2
ErciyesÇB-13-5
SarıkamışKY-14-2
IlgazHKY-12-4
KeltepeHKY-14-4
YedikuyularÇB-90
Yıldız DağıHKY-8-5
YıldıztepeHKY-13-1
NemrutKY-10-4
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika
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