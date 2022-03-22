Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 302 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 302, Kartepe'de 208, Palandöken'de 198, Hakkari'de 196, Davraz'da 188, Uludağ'da 185, Çambaşı'nda 165, Ovacık ve Erciyes'te 160, Denizli'de 155, Ergan'da 153, Sarıkamış ve Yıldız Dağı'nda 145, Ilgaz'da 134, Hesarek'te 132, Yedikuyular'da 129, Zigana ve Keltepe'de 110, Yıldıztepe'de 105, Murat Dağı'nda 100, Kop ve Hazarbaba'da 95, Mersivan'da 89, Konaklı'da 83, Yalnızçam'da 65, Elmadağ'da 40, Gevaş Abalı'da 16, Saklıkent'te 34 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 22.03.2022 En düşük En yüksek Kartalkaya HKY -1 1 Palandöken KY -15 -3 Denizli HKY -12 -4 Davraz HKY -9 -3 Kartepe KY -4 -1 Uludağ KY -9 -2 Erciyes ÇB -13 -5 Sarıkamış KY -14 -2 Ilgaz HKY -12 -4 Keltepe HKY -14 -4 Yedikuyular ÇB -9 0 Yıldız Dağı HKY -8 -5 Yıldıztepe HKY -13 -1 Nemrut KY -10 -4 (KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu) (KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)