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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

20.02.2022 11:04
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 214 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 214 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 214, Ovacık'ta 170, Davraz'da 157, Denizli'de 153, Hakkari'de 148, Palandöken'de 1387, Uludağ'da 131, Yıldız Dağı'nda 130, Kartepe'de 129, Yedikuyular'da 117, Hesarek'te 106, Yıldıztepe'de 94, Erciyes'te 92, Ergan'da 90, Sarıkamış'ta 87, Murat Dağı'nda 85, Ilgaz'da 82, Hazarbaba'da 70, Gevaş Abalı'da 68, Keltepe'de 60, Zigana'da 55, Mersivan'da 54, Çambaşı'nda 48, Elmadağ'da 38, Konaklı'da 36, Saklıkent'te 35, Salda'da 32, Kop Dağı'nda 31 ve Yalnızçam'da 30 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez20.2.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaP-83
PalandökenPB-70
OvacıkP-67
DavrazPB-610
KartepePB010
UludağP-39
ErciyesS-94
SarıkamışP-103
IlgazP-65
NemrutPB-7-3
YıldıztepeP-65
Gevaş AbalıPB-53
KandilliAB-121
YedikuyularAB-56
(P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli,)

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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Avrupa Birliği, Kartalkaya, Uludağ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika
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