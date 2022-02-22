Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

22.02.2022 16:36
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 208 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 208 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 208, Ovacık ve Denizli'de 150, Hakkari'de 146, Davraz'da 145, Palandöken'de 134, Yıldız Dağı'nda 130, Uludağ'da 122, Kartepe'de 119, Yedikuyular'da 116, Erciyes'te 110, Yıldıztepe'de 90, Ergan'da 86, Sarıkamış'ta 82, Ilgaz'da 73, Gevaş Abalı'da 69, Murat Dağı ve Hazarbaba'da 65, Mersivan'da 49, Çambaşı, Akdağ ve Keltepe'de 45, Konaklı'da 38, Kop Dağı'nda 33, Elmadağ'da 32, Zigana ve Yalnızçam'da 30, Saklıkent'te 28, Muş'ta 27 ve Salda'da 19 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez23.2.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaKY 0 4
PalandökenKY -2 0
OvacıkÇB 2 5
DavrazSY 0 8
KartepeY 4 8
UludağKKY 2 5
ErciyesÇB -4 6
SarıkamışÇB -5 4
IlgazKY 0 6
NemrutKKY -3 1
YıldıztepeKKY 0 6
Gevaş AbalıKKY 0 4
KandilliKY -4 3
YedikuyularPB 0 8
(PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, Y: Yağmurlu, KKY: Karla karışık yağmurlu)

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Kartalkaya, Erciyes, Uludağ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika
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