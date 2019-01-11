Son Dakika Haberleri: Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak Merkezlerinde Son Durum

46 dakika önce

Ölçümlere göre Türkiye'de en fazla kar kalınlığına sahip kayak merkezi, 119 santimetreyle Kartepe'de oldu.

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Ölçümlere göre Türkiye'de en fazla kar kalınlığına sahip kayak merkezi, 119 santimetreyle Kartepe'de oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 119, Nemrut'ta 118, Uludağ'da 115, Kartalkaya'da 114, Erciyes'te 107, Ilgaz'da 105, Davraz'da 102, Sarıkamış'ta 91, Palandöken'de 90, Denizli'de 55, Konaklı'da 54, Yıldızdağı'nda 50, Yıldıztepe'de 43, Yalnızçam'da 39, Saklıkent'te 35, Kop'ta ise 29 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 11.01.2019En düşükEn yüksek
DavrazKY-3 0
ElmadağÇB-6-1
ErciyesS-15-5
IlgazÇB-8-3
KartalkayaHKY-5-1
KartepeKSY 1 3
LadikPB 0 2
Nemrut DağıS-11-7
PalandökenS-14-5
SarıkamışS-15-6
UludağKY-2 0
YıldızdağıS-10-2
YıldıztepeÇB-9-3
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, S: Sisli, HKY: Hafif kar yağışlı, KSY: Kuvvetli sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:38 Kaynak: AA

Türkiye, Kartepe, Kar, Güncel
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