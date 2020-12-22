Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 31 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 31, Nemrut ve Sarıkamış'ta 23, Hazarbaba'da 20, Erciyes'te 14, Ovacık'ta 12, Konaklı'da 11, Ergan'da 7 ve Keltepe'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 23.12.2020 En düşük En yüksek Erciyes S -10 -5 Ilgaz ÇB -9 -6 Kartalkaya ÇB -8 -2 Kartepe P -5 0 Nemrut Dağı KY -6 -5 Palandöken KY -7 7 Sarıkamış KY -6 -4 Uludağ P -6 0 Yıldıztepe P -5 0 (S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu, KY: Kar yağışlı) (S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu, KY: Kar yağışlı)

Son Dakika

Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar

BionTech-Pfizer aşısı olan sağlık çalışanları yan etkileri sıraladı: Koluma yumruk yemiş gibi oldum

Basılan kıraathanenin sahibinin sözleri şok etti: Abimi koronadan kaybettim, ama virüsün varlığına inanmıyorum

Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu

MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını paylaştı! MHP ve HDP baraj altında kalıyor

Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek

Arabada dehşet! Tartıştığı karısını 4 çocuğunun gözü önünde defalarca bıçakladı

Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi