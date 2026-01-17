Kayak Tatili Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayak Tatili Coşkusu

Kayak Tatili Coşkusu
17.01.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de çocuklar, sömestir tatilinde Erciyes Kayak Merkezi'nde aileleriyle eğlendi.

KAYSERİ'de 2025-2026 eğitim öğretim yarı yılının sona ermesi ile karnelerini alan çocuklar, sömestir tatilinin ilk gününde Erciyes Kayak Merkezi'nde aileleri ile vakit geçirip, kaydı.

Erciyes Kayak Merkezi, yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyor. Sömestir tatiline giren çocuklar da aileleri ile birlikte Erciyes Kayak Merkezi'ne geldi. Erciyes'te hem sömestir hem hafta sonu yoğunluğu yaşanırken, çocuklar aileleri ile vakit geçirdi. Zaman zaman kar yağışı ve sisin olduğu merkezde öğrenciler kayak yaptı, karın tadını çıkardı.

'BUGÜN AŞIRI BİR KALABALIK VAR'

Ordu'dan ailesiyle birlikte gelen Zafer Fidan, "Tatilden dolayı ailecek kayak yapmaya geldik. Bugün aşırı bir kalabalık var. Bekleniyordu böyle bir kalabalık ama çok fazla. Belki bu pistte yığılma vardır. Diğer pistlere doğru kaçmayı planlıyoruz. Erciyes, bence Türkiye'nin en iyi kayak yapılabilecek dağı olarak biliyorum" diye konuştu. Ahmet Eren Kılıç (9) ise "Notlarım çok güzel. Babam, kardeşim ve ben geldik. Kayak yapıyoruz. Eğlenceli geçiyor. Herkese tavsiye ederim. Daha çok sucuk yemek için geliyorum" dedi.

'ÇOK GÜZEL EĞLENDİK'

Arkadaş grubuyla birlikte gelen İbrahim Koyuncu da (11), "Karnem çok iyiydi. Zayıfım yoktu. Biz arkadaşlarımızla beraber hafızlık kursundan geliyoruz. Burada çok güzel eğlendik, kaydık. Şimdi de yemek yedikten sonra teleferiğe bineceğiz. Karne hediyesi olarak buraya getirdiler" diye konuştu. İstanbul'dan babaannesi ile Buray Baykal, "İstanbul'dan geliyorum. Orada hiç kar yoktu. 'Buraya tatil yapmaya gelelim' dedik. Karne hediyesi olarak beni Kayseri'ye getirdiler. Develi'yi gezdik. Bence gayet iyiydi. Şimdi eğitim alıyorum. En sonda pistte kayak yapmaya gideceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Etkinlik, Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayak Tatili Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı Çatlayınca hayatı değişti Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
Bir anda camiye daldı Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
4 çocuğunu reddeden Ankaralı Turgut’un miras davası sonuçlandı 4 çocuğunu reddeden Ankaralı Turgut'un miras davası sonuçlandı
Alışveriş merkezinde tekme tokat kavga ettiler Alışveriş merkezinde tekme tokat kavga ettiler
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş

17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
16:30
Jorge Jesus, Arabistan’ı karıştırdı Dev ceza geliyor
Jorge Jesus, Arabistan'ı karıştırdı! Dev ceza geliyor
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
16:09
Sosyal medyada gündem olan ’’Yardım çığlığı’’ asılsız çıktı
Sosyal medyada gündem olan ''Yardım çığlığı'' asılsız çıktı
15:49
Kamçatka’da buzul çağını aratmayan görüntüler Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 17:16:55. #7.11#
SON DAKİKA: Kayak Tatili Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.