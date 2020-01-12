Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Erzincan'da sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Erzincan'da sona erdi - Son Dakika Spor

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Erzincan'da sona erdi

6 saat önce

Türkiye Oryantiring Federasyonunca Erzincan'da düzenlenen Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası ödül töreniyle tamamlandı.

Türkiye Oryantiring Federasyonunca Erzincan'da düzenlenen Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası ödül töreniyle tamamlandı.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde orta mesafe kategorisinde dereceye giren sporculara, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kadir Çelik, Türkiye Oryantiring Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çiftçi ve protokol mensupları madalyalarını verdi.

İki gün süren organizasyona 20 kulüpten 101 sporcu katıldı.

Şampiyonanın ikinci gün yarışmalarında birincilik kürsüsüne çıkan sporcular şunlar:

Erkekler:

16 yaş: Altar Ilgaz Tuzcuoğulları

18 yaş: Zeynel Abidin İşcan

20 yaş: Devran Ören

21 yaş: Umut Gürcan

35 yaş: Ali Öner

Kadınlar:

16 yaş: Hatice Elif Kurt

18 yaş: Meryem Sena Yurtsever

20 yaş: Melike Aslan

21 yaş: Nazlıcan Düzce

35 yaş: Aysel Güner Değirmenci

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Erzincan'da sona erdi

Kayak Merkezi, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik Libya hamleleri! Merkel ile telefonda görüştü Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı Mısır, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
23:08 Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor
23:06 ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor
22:30 Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor
22:23 Aston Villa 1-6 Manchester City - Son Dakika Spor
22:12 A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat kotasını aldı! - Son Dakika Spor
20:57 Son Dakika: Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde etti - Son Dakika Spor
18:08 Florin Andone: İki hafta içinde Galatasaray ya da Brighton'da olacağım - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 23:22:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Erzincan'da sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]