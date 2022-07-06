Alınan bilgilere göre, Silvan merkeze bağlı Çardak köyünde otlanmaya çıkarılan keçiler, kayalıklarda mahsur kaldı. Hayvanların sahibi ve yöre sakinleri tüm uğraşlara rağmen keçileri kurtaramayınca durumu Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Diyarbakır'da halıcıdan örnek hareket! Temizlik için gönderilen halının içinden bulduğu 112 bin TL'yi sahibine teslim etti

Kaynak: İHA

Diyarbakır, AFAD, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayalıklarda 5 gün mahsur kalan 2 keçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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