Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda Kalan İnek ve Buzağıyı Akut Kurtardı

Kayalıklarda Kalan İnek ve Buzağıyı Akut Kurtardı

1 saat önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan inek ve buzağı, itfaiye ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kuşadası ekibi tarafından kurtarıldı.

Kayalıklarda Kalan İnek ve Buzağıyı Akut Kurtardı, System.String[]
AYDIN'ın Söke ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan inek ve buzağı, itfaiye ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kuşadası ekibi tarafından kurtarıldı.

Söke'nin kırsal Yeşilköy Mahallesi'ndeki dağlık arazideki dik ve sarp kayalıklarda dün sabah inek ve buzağısı mahsur kaldı. Sahibi kendi imkanları ile hayvanlarını kurtaramayınca AKUT Kuşadası ekibi ve itfaiyeden yardım istedi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen AKUT ekipleri, itfaiye erlerinin de yardımıyla saatlerce kayalıklarda mahsur kalan inek ve buzağıyı halat yardımıyla ip tekniklerini kullanarak kurtardı. İnek ve buzağısına kavuşan hayvan sahibi, AKUT ekiplerine teşekkür etti.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:39 Kaynak: DHA

Aydın, Kuşadası, Söke, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu, Teslim Olan Teröristleri Nasıl İkna Edildiklerini Anlattı Gül ve Davutoğlu Önderliğinde Kurulacağı Söylenen Partiden Yeni Açıklama Geldi

Artvin'in Yusufeli İlçesi 150 Yılda 7 Kez Yer Değiştirdi İYİ Partili Belediye Başkanı Musa Öztürk, Kendisine Soru Soran Vatandaşı Fırçaladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 14:16:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda Kalan İnek ve Buzağıyı Akut Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]