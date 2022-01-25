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KAYAN MİNİBÜSÜN OTOMOBİLE ÇARPMA ANI KAMERAYA YANSIDI - Son Dakika

KAYAN MİNİBÜSÜN OTOMOBİLE ÇARPMA ANI KAMERAYA YANSIDI

25.01.2022 15:54

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, 3 arkadaş karla kaplı yolda ilerleyerek çekim yaparken kayan minibüsün araca çarpma anı kameraya yansıdı.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, 3 arkadaş karla kaplı yolda ilerleyerek çekim yaparken kayan minibüsün araca çarpma anı kameraya yansıdı.

Kaza dün gece saatlerinde, Çaycuma ilçesi Filyos yolunda meydana geldi. 3 madenci, işçi servisinde karla kaplı yolda minibüsle ilerlerken, arka koltukta oturan kişi cep telefonu kamerasıyla çekim yaptı. Bu sırada karşıdan gelen bir minibüs karla kaplı yolda kayarak minibüsü çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazada araçlar hasar gördü.

KAYAN MİNİBÜSÜN OTOMOBİLE ÇARPMA ANI KAMERAYA YANSIDI
KAYAN MİNİBÜSÜN OTOMOBİLE ÇARPMA ANI KAMERAYA YANSIDI
KAYAN MİNİBÜSÜN OTOMOBİLE ÇARPMA ANI KAMERAYA YANSIDI

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Çaycuma, Filyos, işçi, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYAN MİNİBÜSÜN OTOMOBİLE ÇARPMA ANI KAMERAYA YANSIDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAYAN MİNİBÜSÜN OTOMOBİLE ÇARPMA ANI KAMERAYA YANSIDI - Son Dakika
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