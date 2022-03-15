Kayapınar Belediyesi'nden yağ stokçuluğuna karşı denetim - Son Dakika
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Kayapınar Belediyesi'nden yağ stokçuluğuna karşı denetim

15.03.2022 11:12
Kayapınar Belediyesi'nden yağ stokçuluğuna karşı denetim

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ayçiçek yağı stokçuluğu ve fahiş fiyatların önüne geçilmesine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde stokçuluk yapan ve fahiş fiyat ile satış yapan marketlere cezai işlem uyguladı.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ayçiçek yağı stokçuluğu ve fahiş fiyatların önüne geçilmesine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde stokçuluk yapan ve fahiş fiyat ile satış yapan marketlere cezai işlem uyguladı.

Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç'un talimatları ile sahaya inen zabıta ekipleri, marketlerde yağ stokçuluğuna karşı raf ve depolarda denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında bir zincir marketin rafında bulunmayan ayçiçek yağları depolarında bulundu. Ekipler bulunan yağlarla ilgili yasal işlem uyguladı.

"Vatandaşlarımızın yanındayız"

Denetimlere katılan Zabıta Müdürü Abdullah Yılmaz, "İlçemizde fahiş fiyat artışı yapan veya stokçuluk yapan marketlere geçit vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın yanındayız ve denetimlerimizi de aralıksız sürdürüyoruz. Fahiş fiyat artışı veya stokçuluğun tespiti halinde gerekli yasal işlemlerin başlatılarak ticaret il müdürlüğüne bildiriyoruz" dedi.

Marketlere yasal işlem uyarısı

Rusya ve Ukrayna savaşı sebebiyle yağa zam olacağı söylentileri sebebiyle, Kayapınar ilçesinde yağ raflarında vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlenirken, bazı rafların ise boşaltıldığı görüldü. Ekipler yağ stokçuluğuna ve fahiş fiyatlara karşı savaş açarak, stokçuluk yapan marketler hakkında işlem yapma çalışmalarını sürdürüyor. - DİYARBAKIR

Kayapınar Belediyesi'nden yağ stokçuluğuna karşı denetim
Kayapınar Belediyesi'nden yağ stokçuluğuna karşı denetim
Kayapınar Belediyesi'nden yağ stokçuluğuna karşı denetim
Kayapınar Belediyesi'nden yağ stokçuluğuna karşı denetim

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Diyarbakır, Kayapınar, Hisarcık, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayapınar Belediyesi'nden yağ stokçuluğuna karşı denetim - Son Dakika


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