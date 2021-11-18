Kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor (2) - Son Dakika

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Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen ve dün havanın kararması yüzünden ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek veriyor.

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın yönettiği çalışmalarda iz takip köpekleri de kullanılıyor.

AFAD ekipleri, kayıp çocuğun ailesinin yaşadığı çadıra yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki dere yatağı ve çevresindeki makilik alanda arama yapıyor.

İtfaiye, halatlarla kanyona inip arama yaptı

Bölgedeki itfaiye ekipleri de yaklaşık 500 metre derinliğindeki kanyonda ilk olarak drone ile tarama yaptı.

Kanyona iniş yapacakları yamacı belirleyen ekipler, daha sonra buraya yöneldi.

Ekipler, halat yardımıyla dik ve sarp yamaçlardan indikleri yaklaşık 500 metre derinliğindeki kanyonda arama yaptı.

İtfaiye ekiplerinin kırsal alandaki çalışmalarına ise arama kurtarma köpekleri de destek verdi.

Yağal ailesinin, 7 çocuğundan biri olan Müslüme için bölgedeki endişeli bekleyişi sürüyor.

Öte yandan, dün arama çalışmalarında, bölgedeki bir kayanın üzerinde bulunan kan izinden alınan örnekle ilgili savcılık talimatıyla başlatılan inceleme devam ediyor.

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.