Kaybolan 57 yaşındaki adamı bulmak için su altında arama çalışması sürüyor - Son Dakika

Denizli'nin Güney ilçesinde kaybolan 57 yaşındaki şahsı bulmak için arama çalışmaları 2 gündür devam ediyor. Arif Çağlar isimli şahsı bulmak için balık adamlar tarafından baraj gölünde de arama çalışması yapılıyor.



Güney ilçesinde yaşayan ve geçtiğimiz Pazartesi günü sabah saatlerinde evinden çıkan ve bir daha haber alınmayan Arif Çağlar'ın (57) yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine şahsı bulmak için arama çalışması başlatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra arama çalışmalarına Arama Kurtarma Derneği (AKUT), İHH Arama Kurtarma ve Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekipleri de destek veriyor. Yapılan çalışmalarda Çağlar'ın Güney ile Çal ilçesi sınırları arasında bulunan Adıgüzel Barajı yakınlarında kullandığı otomobili bulundu.



"Arama çalışması su altında da yapılıyor"



Güney ve Çal ilçesi jandarma ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı görevli su altı arama kurtarma ekiplerinin baraj gölünde aramalarına devam ettiği aktarıldı.



Öte yandan, kayıp Arif Çağlar'ın 2009 yılında intihar girişiminde bulunduğu ve ara ara ortadan kaybolduğu iddia edildi. - DENİZLİ