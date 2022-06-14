Kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu - Son Dakika
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Kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

14.06.2022 11:27
Kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

Ordu'nun Perşembe ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası bir kişi, yapılan arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası bir kişi, yapılan arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Kırlı Mahallesi Tepeharmanı Kümeevleri Düzmeşe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 Haziran günü akşam saatlerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'ne(AFAD), 112 Acil Durum Merkezi Müdürlüğü tarafından 83 yaşında Alzheimer hastası bir vatandaşın kaybolduğu dair ihbar yapıldı. Hazırlıklarını tamamlayan AFAD ekipleri, jandarma ekipleri ve vatandaşların katılımı ile yapılan arama çalışmaları sonucunda kayıp şahıs A.B. ihbardan bir gün sonra saat 11.00 sıralarında, evinden yaklaşık 700 metre uzaklıktaki ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

A.B., sağlık kontrolleri için sağlık ekiplerine teslim edildi. - ORDU

Kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu
Kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu
Kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

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Kaynak: İHA

Perşembe, AFAD, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu - Son Dakika
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