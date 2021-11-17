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Kaybolan 91 yaşındaki alzheimer hastası kadının hayatta kalma mücadelesi! Ölmemek için çukur kazıp, atkısını üstüne örtmüş - Son Dakika

Kaybolan 91 yaşındaki alzheimer hastası kadının hayatta kalma mücadelesi! Ölmemek için çukur kazıp, atkısını üstüne örtmüş

17.11.2021 17:55

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde kaybolan 91 yaşında ki alzheimer hastası olan Döndü Erdemir'in kaybolduğu geceyi nasıl geçirdiği ortaya çıktı. Yaşlı kadının, soğuk havada geceyi geçirmek için çukur kazdığı boynunda ki atkıyı üzerine örterek de üşümesini engellediği anlaşıldı. 91 yaşındaki Döndü Erdemir, onu ziyaret eden yakınlarına ise "Ben çok deve güttüm yörük kadınıyım ben" sözlerini söyledi.

Taşağıl mahallesine bağlı Karamuar mevkiisinde ormanlık alanda kaybolan yaşlı kadını, yakınları bulmak için 112 Jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Köpekler yardımıyla başlatılan arama çalışmalarına yaşlı kadının akrabaları da destek verdi.

YAŞLI KADIN ŞANS ESERİ BULUNDU

Öğle saatlerinde ise şans eseri köyden bir vatandaş yaşlı kadını görerek yakınlarına haber verdi. Sağlık durumu iyi olan Erdemir, kontrol amaçlı Serik Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı. Döndü Erdemir, kendisini hastanede ziyaret eden yakınlarına "Ben çok deve güttüm yörük kadınıyım ben" dedi.

"BULUNCA SEVİNÇTEN UÇTUK"

Olayla ilgili konuşan Erdemir'in erkek kardeşi Hasan Kıvrak, "Kız kardeşimi, alzheimer hastası olduğu için pek salmayız. Dün öğle namazından önce kayboldu. Haber verdik, Jandarma ve AFAD ekipleri geldi. Sabaha kadar köpeklerle aradılar. Bu sabah da tek tek 6 şar kişi bölünüp ormanda tarayalım gidelim dedik. Biz batı tarafına kayalıkların olduğu tarafa gittik. Belki o tarafa gitmiştir diye. Tam o sırada telefon geldi bulundu diye. Dünya bizim oldu. İmdat diye biri var köyden o bulmuş tesadüfen. Kız kardeşim geceyi geçirmek için tek başına soğuk havada eliyle çukur bir yer açmış orada yatmış. Kendi boynuna astığı örtüsünü üstüne sermiş, o şekilde yatmış ve kurtarmış canını. Bulunca uçtuk sevinçten, şu an maşallah sağlık durumu iyi. Allah devletimizden emniyet güçlerinden razı olsun" diye konuştu.

Kaybolan 91 yaşındaki alzheimer hastası kadının hayatta kalma mücadelesi! Ölmemek için çukur kazıp, atkısını üstüne örtmüş
Kaybolan 91 yaşındaki alzheimer hastası kadının hayatta kalma mücadelesi! Ölmemek için çukur kazıp, atkısını üstüne örtmüş
Kaybolan 91 yaşındaki alzheimer hastası kadının hayatta kalma mücadelesi! Ölmemek için çukur kazıp, atkısını üstüne örtmüş
Kaybolan 91 yaşındaki alzheimer hastası kadının hayatta kalma mücadelesi! Ölmemek için çukur kazıp, atkısını üstüne örtmüş
Kaybolan 91 yaşındaki alzheimer hastası kadının hayatta kalma mücadelesi! Ölmemek için çukur kazıp, atkısını üstüne örtmüş
Kaybolan 91 yaşındaki alzheimer hastası kadının hayatta kalma mücadelesi! Ölmemek için çukur kazıp, atkısını üstüne örtmüş

Jandarma, Erdemir, AFAD, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan 91 yaşındaki alzheimer hastası kadının hayatta kalma mücadelesi! Ölmemek için çukur kazıp, atkısını üstüne örtmüş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaybolan 91 yaşındaki alzheimer hastası kadının hayatta kalma mücadelesi! Ölmemek için çukur kazıp, atkısını üstüne örtmüş - Son Dakika
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