Kaybolan koyunları Jandarma buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaybolan koyunları Jandarma buldu - Son Dakika

Kaybolan koyunları Jandarma buldu

6 saat önce

Antalya'da kaybolan 30 küçükbaş hayvan, jandarmanın 4 saatlik çalışmasıyla bulundu.

Kaybolan koyunları Jandarma buldu, System.String[]

Antalya'da kaybolan 30 küçükbaş hayvan, jandarmanın 4 saatlik çalışmasıyla bulundu.


Kepez İlçe Jandarma Komutanlığına başvuran Ali Osman Aktaş, sabah 11.00 sıralarında otlatmak amacıyla Kızıllı Mahallesi'ndeki araziye götürdüğü 30 koyununu bulamadığını belirterek, yardım talebinde bulundu.


Kepez İlçe Jandarma Komutanlığınca oluşturulan üç jandarma asayiş timi ve bir Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arazide arama çalışması başlatıldı.


Yaklaşık 4 saatlik aramanın sonunda, küçükbaş hayvanlar kayboldukları yerin 7 kilometre güneyindeki Başköy Mahallesi ormanlık alanında bulunarak sahibine teslim edildi.

Osman Aktaş, Jandarma, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya anne karnındaki bebeğin tıkanan idrar kanalı lazerle açıldı
Anne ve 2,5 yaşındaki çocuğunun enkazdan kurtarılma anı jandarma kamerasına yansıdı Çeyizinden çıkardığı yorganı depremzedeler için gönderdi Fettah Tamince kimdir?

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 05:51:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaybolan koyunları Jandarma buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]